Путин не хотел идти в большую политику и думал о переезде в Испанию, - СМИ

Своими воспоминаниями поделился его товарищ и "банкир Кремля" начала тысячелетия Сергей Пугачев.

Президент России Владимир Путин мог уехать из РФ в Испанию в 90-х.

Об этом рассказал его бывший друг Сергей Пугачев в интервью Гордон.

По словам ныне разыскиваемого российскими правоохранителями экс-члена Совета Федерации РФ Пугачева, у него с Путиным, который тогда занимал пост директора российской Федеральной службы безопасности состоялся диалог в 1999 году на эту тему. Пугачев предложил ему звание генерал-полковника, но Путин отказался.

В качестве аргумента он привел то, что не сможет выехать за границу. Пугачев отметил, что Путин рассматривал Испанию, поскольку у него была там недвижимость.

Также, друг Путина периода с конца 90-х до конца 00-х, рассказал, что тот первоначально не хотел соглашаться на "премьерство". По воспоминаниям Пугачева, Путин сказал "Боже упаси". Затем Борис Ельцин уговорил его. Спустя год Владимир Путин стал президентом РФ.

Ранее "Телеграф" писал, что министра обороны Сергея Шойгу считают преемником Путина — недавно они съездили на совместный отдых в тайгу.