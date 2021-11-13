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Вгадай двійника по щічках: Путін насмішив зовнішнім виглядом на саміті (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Володимир Путін
Володимир Путін

У мережі помітили розбіжності у зовнішності лідера РФ.

Російського президента Володимира Путіна, який нещодавно відсвяткував день народження, запідозрили у підміні двійником.

Запитання викликали кадри з відеозапису саміту форуму "Азійсько-тихоокеанське економічне співробітництво", на якому російський лідер був присутній по відеозв’язку.

"Телеграф" порівняв зображення з форуму з опублікованим того ж дня відео з конференції присвяченої штучному інтелекту. Зазначимо, що різниця у часі публікації записів – кілька годин.

Володимир Путін на двох заходах
Володимир Путін на двох заходах

У соцмережах на певну різницю між рисами обличчя російського президента також звернули увагу. Вони навіть склали класифікацію можливих двійників Володимира Путіна.

Три види двійників Путіна
Три види двійників Путіна

Користувачі назвали ймовірного двійника Путіна "трійником" та відзначили його ляльковість.

Також здивував коментаторів і одяг, який обрав російський лідер для участі у саміті.

Зазначимо, що хоч у елементу гардероба і є схожість із традиційним елементом одягу деяких народностей Росії, ця накидка — данина поваги Новій Зеландії, країні-господині саміту.

Раніше "Телеграф" писав, що Путін відвідав окупований Крим.

Теги:
#Володимир Путін #Двійник #Підміна
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