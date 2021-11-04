Путін "обґрунтував" окупацію Криму та Севастополя

Всю відповідальність із політиків і себе особисто президент Росії зняв та переніс на народ

Кримський півострів назавжди увійшов до складу Росії, бо таке рішення ухвалив увесь російський народ.

Такою черговою скандальною заявою знову відзначився президент Росії Володимир Путін, про що інформують росЗМІ.

Виправдати окупацію Росією українського Криму Путін спробував під час заходів, присвячених закінченню громадянської війни. Політик взяв участь у покладанні квітів до пам’ятника, який розташований у Севастополі.

"Наша країна знову набула історичної єдності. Цей живий, нерозривний зв’язок особливо гостро відчуваєш, звичайно ж, тут, у Севастополі, в Криму. Вони назавжди тепер з Росією, бо така суверенна, вільна і непохитна воля людей, усього нашого народу", — Заявив глава Кремля.

При цьому Володимир Путін також додав, що всі "віддані Росії сини та доньки" будуть любимі та не забуті країною. За його словами, цьому абсолютно не заважає той факт, з "якого боку барикад" ці люди не знаходилися б.

Офіційної реакції від українського міністерства закордонних справ чи інших високопоставлених політиків нашої держави поки що не надходило.

Зазначимо, що це не перша скандальна заява з боку Кремля щодо України останнім часом. Раніше "Телеграф" розповідав, що офіційна Москва звинуватила українську сторону в ескалації конфлікту в ОРДЛО.