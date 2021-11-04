Путин "обосновал" оккупацию Крыма и Севастополя

Всю ответственность с политиков и себя лично президент России свалил на народ

Крымский полуостров навсегда вошел в состав России, потому что такое решение принял весь российский народ.

Таким очередным скандальным заявлением вновь отличился президент России Владимир Путин, о чем информируют росСМИ.

Оправдать оккупацию Россией украинского Крыма Путин попытался во время мероприятий, посвященных окончанию Гражданской войны. Политик принял участие в возложении цветов к памятнику, который расположен в Севастополе.

"Наша страна вновь обрела историческое единство. Эту живую, неразрывную связь особенно остро чувствуешь, конечно же, здесь, в Севастополе, в Крыму. Они навсегда теперь с Россией, потому что такова суверенная, свободная и непреклонная воля людей, всего нашего народа", — заявил глава Кремля.

При этом Владимир Путин также добавил, что все "преданные России сыновья и дочки" будут любимы и не забыты страной. По его словам, этому совершенно не мешает тот факт, с "какой стороны баррикад" эти люди бы не находились.

Официальной реакции от украинского министерства иностранных дел или других высокопоставленных политиков нашего государства пока не последовало.

Отметим, что это не первое скандальное заявление со стороны Кремля, касающееся Украины, за последнее время. Ранее "Телеграф" рассказывал, что официальная Москва обвинила украинскую сторону в эскалации конфликта в ОРДЛО.