Сорос указал на ключевую роль Китая в развязывании путиным войны против Украины

Диктатура способна уничтожить все цивилизованное человечество, поэтому ей нужно дать отпор

Генсек КНР Си Цзиньпин начинает понимать, что кровавый диктатор владимир путин окончательно сошел с ума, высказавшись на тему поддержки миротворческих усилий Европы насчет войны в Украине. При этом ранее Китай фактически закрыл глаза на преступные злодеяния рф.

Об этом и многом другом написал бизнесмен и филантроп Джордж Сорос в своей колонке для издания Project Syndicate.

По его мнению, китайская сторона могла знать о готовящемся нападении на Украину или хотя бы предсказывать подобное развитие событий. Ведь всего лишь за пару недель до начала войны Си Цзиньпин провел длительную встречу с владимиром путиным, после чего страны заявили об углублении сотрудничества.

Своей изначальной позицией — "крепкая, как камень, дружба с россией" — Китай одобрил все нынешние военные преступления, совершаемые российской армией в Украине. Сорос предполагает, что Си Цзиньпин считает, что способен до смерти управлять КНР.

"Путин же, заручившись поддержкой Си, занялся осуществлением мечты всей своей жизни с невероятной жестокостью, — пишет филантроп. — У него извращённая концепция роли России в мире. Судя по всему, он верит, что русскому народу нужен царь, за которым он будет слепо идти".

Сорос подчеркивает, что такое поведение прямо противоположно всем демократическим правилам нынешнего цивилизованного общества. Возможно, все более углубляющийся психоз россии на тему Украины и начал беспокоить Китай спустя более чем две недели после войны. Не зря же Си Цзиньпин звонил главам Германии и Франции, поддерживая их усилия, и высказывался о необходимости сдержанности в войне.

"Нет никаких гарантий, что Путин уступит пожеланиям Си. Мы можем лишь надеяться, что Путин и Си будут отстранены от власти до того, как они уничтожат нашу цивилизацию", — подчеркнул бизнесмен.

Отметим, что в целом КНР даже поддержала некоторые ограничительные санкции по отношению к россии, как и весь остальной мир. Так, среди прочего, китайские компании отказались поставлять в рф различные авиазапчасти. Из-за этого данная российская отрасль весьма пострадает и будет вынуждена ориенитроваться на рынок других азиатских стран.