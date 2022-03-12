Паркінсон передає вітання? путін відзначився дивною поведінкою на зустрічі з лукашенком

У мережі вже висміюють путінські "посмикування"

Під час зустрічі кривавого диктатора володимира путіна з його поплічником, самопроголошеним лідером Білорусі олександром лукашенком, користувачі відзначили на відео дивну поведінку російського президента. Коли лукашенко сидить у кріслі впевнено, путін все ніяк не заспокоїтися — він то ногами смикає, то на місці всидіти не може.

Політолог Олексій Голобуцький припустив, у чому проблема. Він зазначив, що якби диктор мав совість, можна було б подумати, що вона припікає. Наступну версію він назвав непристойною:

"Напевно, цьому путіну видали труси на 3 розміри менше, може ще й стрінги ", — написав він.

Відсилання в тексті про "цього" путіна належить до давньої впевненості багатьох користувачів у тому, що російський диктатор має двійників. Користувачі не тільки помітили різницю в рисах обличчя путіна на різних заходах, але навіть склали класифікацію. Відповідно до неї у путіна — два основних двійники для масових заходів та один для випадків, коли треба здаватися мужнім.

Відповідно до переліку невербальних засобів спілкування, крутіння на стільці — це жест невпевненості та роздратування, а удари ногою по землі — розчарування.

Раніше "Телеграф" писав, що путін може вважати, на думку бізнесмена Джорджа Сороса, що Росії потрібен цар.