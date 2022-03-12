Сорос вказав на ключову роль Китаю у розв’язуванні путіним війни проти України.

Диктатура здатна знищити все цивілізоване людство, тому їй треба дати відсіч

Генсек КНР Сі Цзіньпін починає розуміти, що кривавий диктатор Володимир Путін остаточно збожеволів, висловившись на тему підтримки миротворчих зусиль Європи щодо війни в Україні. При цьому раніше Китай фактично заплющив очі на злочинні злочини Росії.

Про це та багато іншого написав бізнесмен і філантроп Джордж Сорос у своїй колонці для видання Project Syndicate.

На його думку, китайська сторона могла знати про напад, що готується, на Україну або хоча б передбачати подібний розвиток подій. Адже лише за кілька тижнів до початку війни Сі Цзіньпін провів тривалу зустріч з путіним Володимиром, після чого країни заявили про поглиблення співпраці.

Своєю початковою позицією — "міцна, як камінь, дружба з росією" — Китай схвалив усі нинішні військові злочини, які скоюють російська армія в Україні. Сорос припускає, що Сі Цзіньпін вважає, що здатний до смерті управляти КНР.

"Путін же, заручившись підтримкою Сі, зайнявся здійсненням мрії всього свого життя з неймовірною жорстокістю, — пише філантроп. — У нього перекручена концепція ролі росії у світі. Судячи з усього, він вірить, що російському народу потрібен цар, за яким він буде сліпо "йти".

Сорос наголошує, що така поведінка протирічить усім демократичним правилам нинішнього цивілізованого суспільства. Можливо, психоз росії на тему України, котрий все більше поглиблюється, і почав турбувати Китай через більш ніж два тижні після війни. Не дарма ж Сі Цзіньпін телефонував главам Німеччини та Франції, підтримуючи їхні зусилля, і висловлюючись необхідність стриманості у війні.

"Немає жодних гарантій, що Путін поступиться побажанням Сі. Ми можемо лише сподіватися, що Путін і Сі будуть відсторонені від влади до того, як вони знищать нашу цивілізацію", — наголосив бізнесмен.

Зазначимо, що загалом КНР навіть підтримала деякі обмежувальні санкції стосовно Росії, як і решта світу. Так, серед іншого, китайські компанії відмовилися постачати в Росії різні авіазапчастини. Через це російська галузь дуже постраждає і буде змушена орієнтуватися на ринок інших азіатських країн.