"Ізолювати росію": країни Великої сімки оприлюднили плани щодо "перекриття повітря" режиму путіна

Проти рф вводять все нові та нові обмеження.

У п’ятницю, 11 березня, на 16-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну країни "Великої сімки" G-7 виступили зі спільною заявою щодо санкцій стосовно росії.

Текст заяви доступний на офіційному сайті організації.

У G-7 окреслили сім головних напрямів у боротьбі з російською агресією.

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Країни Великої сімки мають намір скоротити світову торгівлю з рф шляхом позбавлення особливого статусу росії у Світовій організації торгівлі. Російські компанії не зможуть продавати товари економікам G-7 в режимі найбільшого сприяння.

У G-7 працюють над тим, щоб росія не отримувала фінансування від провідних багатосторонніх фінансових інститутів, включаючи Міжнародний валютний фонд, Світовий банк та Європейський банк реконструкції та розвитку.

Країни G-7 планують продовжувати тиснути на російську еліту та олігархів близьких до кривавого диктатора володимира путіна, а також їхніх родин.

У G-7 боротимуться з різними лазівками, які знаходитимуть російські еліти та їхні довірені особи для обходу санкцій.

Велика сімка рішуче боротиметься з російською дезінформацією та її поширенням.

Об’єднання країн планують проводити подальші обмеження експорту й імпорту ключових продуктів, зокрема предметів розкоші, і технологій у рф, щоб російські олігархи й еліти не пожинали плоди путінської системи.

У G-7 заявили, що будь-які російські організації, які прямо чи опосередковано підтримують війну, не повинні мати доступу до інвестицій або інших форм міжнародного капіталу.

У "Великій сімці" зазначили, що допомагатимуть усім партнерам, які несуть витрати через розв’язану путіним війни в Україні. Також у G-7 вказали й на провину невизнаного президента Білорусі олександра лукашенка у початку війни.

"Разом ми працюватимемо над збереженням стабільності енергетичних ринків, а також продовольчої безпеки в усьому світі, оскільки вторгнення росії загрожує можливості України вирощувати врожай цього року", — говориться в заяві G7.

Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден посилив санкції проти росії.