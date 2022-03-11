"Наш поїзд виїхав": Кулеба розповів про "революцію" у відносинах України та Заходу

Україна стане членом ЄС із ймовірністю в 100%, проте поки що незрозуміло коли це станеться.

Глава МЗС України розповів, що для нашої країни означають підсумки саміту ЄС, який проходив у французькому Версалі 10 та 11 березня.

Про це він повідомив у ефірі єдиних новин на українському телебаченні.

За його словами, Україна очікувала на отримання статусу кандидата на вступ вже на цій зустрічі, але разом з тим заявив, що заява лідерів країн ЄС є "революцією", якщо порівнювати з очікуваннями нашої країни до початку вторгнення росії.

"Нас поставили на рейки і наш поїзд виїхав у бік Європейського Союзу", — сказав Кулеба.

Міністр зазначив, що тепер Україна з ймовірністю у 100% увійде до складу ЄС, а процес уже розпочався, проте відкритим залишається питання, коли це станеться. Крім того, він не став прогнозувати того, коли варто чекати наступних етапів на цьому шляху.

Як повідомлялося раніше, прем’єр Нідерландів Марк Рютте заявив, що у ЄС не існує процедури прискореного ухвалення країни до свого складу.

А президент Франції Еммануель Макрон зазначив, що не вважає за можливу процедуру розгляду заявки на вступ поки що триває війна з росією.