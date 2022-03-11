Укр

"Наш поезд уехал": Кулеба рассказал о "революции" в отношениях Украины и Запада

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Украина и ЕС Новость обновлена 11 марта 2022, 23:54
Украина и ЕС

Украина станет членом ЕС с вероятностью в 100%, однако пока непонятно когда это произойдет.

Глава МИД Украины рассказал, что для нашей страны значат итоги саммита ЕС, который проходил во французском Версале 10 и 11 марта.

Об этом он сообщил в эфире единых новостей на украинском телевидении.

По его словам, Украина ожидала получить статус кандидата на вступление уже на этой встрече, но вместе с тем заявил, что заявление лидеров стран ЕС является "революцией", если сравнивать с ожиданиями нашей страны до начала вторжения россии.

"Нас поставили на рельсы и наш поезд уехал в сторону Европейского Союза", — сказал Кулеба.

Министр указал, что теперь Украина с вероятностью в 100% войдет в состав ЕС, а процесс уже начался, однако открытым остается вопрос, когда это случится. Кроме того, он не стал давать прогнозы относительно того, когда стоит ждать следующих этапов на этом пути.

Как сообщалось ранее, премьер Нидерландов Марк Рютте заявил, что в ЕС не существует процедуры ускоренного принятия страны в свой состав.

А президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что не считает возможной процедуру рассмотрения заявки на вступление пока продолжается война с россией.

Теги:
#Украина #ЕС #Дмитрий Кулеба
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