В ЕС дали понять, ждут ли там Украину

В ЕС заверили, что продолжат поддерживать Украину, но ускоренного вступления не будет.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что в ЕС не существует такого понятия, как "ускоренная процедура вступления". Тем самым он подтвердил заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Украине не стоит рассчитывать на быстрое вступление в Евросоюз.

Об этом пишет издание Express.

"Такого понятия, как ускоренное вступление, не существует. Его не существует", — сказал Рютте.

Он указал, что подача Украиной заявки на вступление в ЕС является важным шагом и добавил, что наша страна принадлежит к большой европейской семье, а Европа продолжит поддерживать украинцев в войне против россии.

"Именно Нидерланды были одной из первых стран, предоставивших военную поддержку. Одна из первых стран, выступивших за жесткий пакет санкций. Пусть не будет никаких сомнений в том, что Нидерланды стоят плечом к плечу с Украиной", — добавил он.

Напомним, о том, что Украина пока не сможет вступить в ЕС ранее высказался президент Франции Макрон.

"Можем ли мы открывать процедуру присоединения с воюющей страной? Я так не думаю", — сказал он.

Как сообщалось ранее, в четверг, 10 марта, российский диктатор владимир путин, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц провели телефонный разговор относительно ситуации в Украине.

Тем временем глава МИД Украины Дмитрий Кулеба встретился в Турции с российским министром сергеем лавровым. Несмотря на то, что разговор длился около полутора часа, достичь договоренности о прекращении огня не удалось.