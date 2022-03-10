Укр

Макрон высказался насчет перспектив Украины в ЕС

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Макрон и Зеленский Новость обновлена 10 марта 2022, 19:25
Макрон и Зеленский

Президент Франции не может выступить за такое решение Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон, который вместе с канцлером Германии Шольцем потребовал от путина немедленного прекращения огня в Украине, не поддержал стремление то й же Украины вступить в ЕС. Макрон заявил, что не считает возможной процедуру рассмотрения заявки в условиях войны с россией.

Об этом сообщает BFMTV.

"Можем ли мы открывать процедуру присоединения с воюющей страной? Я так не думаю", — сказал президент Франции.

Ранее в украинском Министерстве иностранных дел оценили шансы на скорейшее вступление Украины в Европейский Союз, отметив, что "расстояние" значительно сократилось. При этом глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что некоторые из стран все еще занимают скептическую позицию по принятию Украины в состав ЕС, но их уже гораздо меньше. Идею о предоставлении Украине статуса члена ЕС поддержало уже около трети стран-участниц объединения.

Напомним, что Евросоюз начал процедуру рассмотрения заявок Украины по специальной сокращенной процедуре. Кроме нашей страны, также рассматриваются заявки от Грузии и Молдовы.

Теги:
#ЕС #Эммануэль Макрон
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