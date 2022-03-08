"Как из Киева до Винницы": Кулеба оценил шансы Украины на быстрое вступление в ЕС

На этой неделе Украина ожидает серьезных новостей о вступлении в ЕС.

В украинском Министерстве иностранных дел оценили шансы на скорейшее вступление Украины в Европейский Союз, отметив, что "расстояние" значительно сократилось.

С таким прогнозом выступил глава МИД Дмитрий Кулеба в видеообращении, опубликованном 7 марта.

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По его словам, ситуация со вступлением Украины в ЕС существенно изменилась, и уже на этой неделе по этому вопросу будут "серьезные новости" о членстве.

При этом Кулеба добавил, что некоторые из стран все еще занимают скептическую позицию по принятию Украины в состав ЕС, но их уже гораздо меньше, ведь часть стран-членов стала на сторону нашего государства.

Глава МИД отметил, что над поддержкой Украины по вступлению в ЕС продолжает работать он лично, а также президент, премьер, вице-премьер и послы.

"Нам с вами неделю назад было до вступления в ЕС примерно так, как из Киева на Луну, а теперь наше вступление в ЕС это примерно как из Киева до Винницы", — отметил министр.

Ранее "Телеграф" сообщал, что во вторник, 1 марта, на заседании Европарламента президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему для нашей страны важно вступление в Евросоюз. Глава государства вызвал бурные аплодисменты у присутствующих политиков и дипломатов. Заявление на поступление было подписано президентом Владимиром Зеленским и зарегистрировано в Брюсселе. При этом идею о предоставлении Украине статуса члена ЕС поддержало уже около трети стран-участниц объединения.