Исторический момент: Зеленский подписал заявку на членство Украины в Есросоюзе

Вместе с Зеленским на церемонии подписания присутствовали Шмыгаль и Стефанчук.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз.

Об этом сообщил президент в своем официальном Телеграм-канале.

"Сегодня я подписал заявку на членство в Европейском Союзе. Уверен, что это реально", — написал президент.

Также снимок момента подписания президентом Украины этого исторического документа опубликовала УП.

Вместе с Зеленским на церемонии подписания присутствовали премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук. Также появилось фото самого заявления.

Ранее Украина попросила Евросоюз о безотлагательном включении нашего государства в объединение на фоне войны, происходящей в стране. При этом процедура подачи заявки, как и принятие нас в ЕС, должна пройти по специальной сокращенной процедуре.

По словам президента Владимира Зеленского, украинская армия сейчас борется за мир не только в нашем государстве, но и во всей Европе. Также мы придерживаемся принципов свободы слова, демократии и равноправия. Однако с остальной Европой пока еще не являемся "наравне".

Подача заявки на вступление в Европейский Союз — это именно тот шаг, который поможет нам преодолеть разрыв между нашим и западными государствами.

"Мы обращаемся к ЕС касаемо безотлагательного присоединения Украины по новой специальной процедуры", — подчеркнул Зеленский.