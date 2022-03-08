"Як з Києва до Вінниці": Кулеба оцінив шанси України на швидкий вступ до ЄС

Цього тижня Україна чекає серйозних новин щодо вступу в ЄС.

В українському Міністерстві закордонних справ оцінили шанси на швидкий вступ України до Європейського Союзу, зазначивши, що "відстань" значно скоротилася.

З таким прогнозом виступив очільник МЗС Дмитро Кулеба у відеозверненні, опублікованому 7 березня.

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За його словами, ситуація зі вступом України до ЄС суттєво змінилася і вже цього тижня з цього питання будуть "серйозні новини" щодо членства.

При цьому Кулеба додав, що деякі з країн все ще займають скептичну позицію щодо прийняття України до складу ЄС, але їх вже значно менше, адже частина країн-членів стала на бік нашої держави.

Глава МЗС зазначив, що над підтримкою України щодо вступу в ЄС продовжує працювати він особисто, а також президент, прем'єр, віцепрем'єр та посли.

"Ми з вами тиждень тому були до вступу в ЄС приблизно так, як з Києва до Місяця, а тепер наш вступ в ЄС це приблизно як з Києва до Вінниці", — відзначив міністр.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у вівторок, 1 березня, на засіданні Європарламенту президент України Володимир Зеленський пояснив, чому для нашої країни важливий вступ до Євросоюзу. Глава держави викликав бурхливі оплески у присутніх політиків та дипломатів. Заява на вступ була підписана президентом Володимиром Зеленським та зареєстрована у Брюсселі. При цьому ідею про надання Україні статусу члена ЄС підтримало вже близько третини країн-учасниць об’єднання.