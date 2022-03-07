ЄС розпочав розгляд заявок України та ще двох країн

Крім України, на розгляді Грузія та Молдова

Євросоюз розпочав процедуру розгляду заявок України за спеціальною скороченою процедурою. Окрім нашої країни, також розглядаються заявки від Грузії та Молдови.

Про це повідомляє AFP, передає "24 канал".

Нагадаємо, що у вівторок, 1 березня, на засіданні Європарламенту президент України Володимир Зеленський пояснив, чому для нашої країни важливий вступ до Євросоюзу. Політик викликав бурхливі оплески у присутніх політиків та дипломатів. Заява на вступ була підписана президентом Володимиром Зеленським та зареєстрована у Брюсселі. При цьому ідею про надання Україні статусу члена ЄС підтримало вже близько третини країн-учасниць об’єднання.

Як повідомлялося раніше, 25 лютого прем’єр-міністр Грузії Іраклі Гарібашвілі заявив, що його країна не підтримуватиме санкції проти росії. А пізніше влада країни не дала дозволу на виліт своїх добровольців, які виявили бажання приєднатися до зусиль України щодо відображення вторгнення окупаційних військ.

Раніше повідомлялося, що Грузія вирішила розвивати торгівлю з росією, доки путін убиває українців. На це жорстко відреагували у Верховній Раді.