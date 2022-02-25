Грузія здивувала заявою щодо санкцій проти Росії

Вважають, що це їм зашкодить.

Влада Грузії не планує приєднуватися до санкцій проти Росії за її вторгнення в Україну.

Про це заявив прем’єр-міністр країни Іраклій Гарібашвілі, у п’ятницю 25 лютого, передають "Новини — Грузія".

"Це (введення санкцій) завдасть ще більшої шкоди нашій країні та нашому народу. Відповідно, я, як глава уряду, який відповідальний як за внутрішню, так і за зовнішню політику, враховуючи національні інтереси, керуватимуся лише інтересами нашої країни", — заявив Гарібашвілі. .

Нагадаємо, у 2008 році Росія напала на Грузію. Тоді після воєнного конфлікту Росія визнала незалежність самопроголошених республік Абхазії та Південної Осетії.

Зазначимо, що раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що санкції проти Росії покажуть свій ефект.

Великобританія запровадила блокуючі санкції проти російських авіакомпаній "Аерофлот" та банку ВТБ.

Президент США Джо Байден заявив про створення коаліції проти Росії та розширення санкційного пакета.

Президент Володимир Зеленський вважає, що цих заходів недостатньо і потребує дієвих кроків для зупинення агресії Росії.