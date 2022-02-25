Грузия удивила заявлением насчёт санкций против России

Считают, что это им навредит.

Власти Грузии не планирует присоединяться к санкциям против России за ее вторжение в Украину.

Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили, в пятницу 25 февраля, передают "Новости — Грузия".

"Это (введение санкций) нанесет еще больший вред нашей стране и нашему народу. Соответственно, я, как глава правительства, который ответственен как за внутреннюю, так и за внешнюю политику, учитывая национальные интересы буду руководствоваться только интересами нашей страны", — заявил Гарибашвили.

Напомним, в 2008 году Россия напала на Грузию. Тогда после военного конфликта Россия признала независимость самопровозглашённых республик Абхазии и Южной Осетии.

Отметим, ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что санкции против России покажут свой эффект.

Великобритания ввела блокирующие санкции против российских авиакомпаний "Аэрофлот" и банка ВТБ.

Президент США Джо Байден заявил о создании коалиции против России и расширении санкционного пакета.

Президент Владимир Зеленский считает, что этих мер недостаточно и требует действенных шагов по остановке агрессии России.