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"Путін не переможе": Шольц заявив, що санкції проти Росії покажуть свій ефект

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Олаф Шольц Новина оновлена 24 лютого 2022, 20:50
Олаф Шольц

Шольц вважає, що Путін не виграє цієї війни.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав президента РФ Володимира Путіна негайно припинити війну проти України.

Про це повідомляє видання Der Spiegel.

"Ми спостерігаємо початок війни, якої не було в Європі понад 75 років", — заявив Шольц у зверненні до громадян.

Він вкотре закликав Кремль припинити агресію, забрати свої війська та відкликати визнання незаконних самопроголошених утворень на сході України.

За словами канцлера, після України Путін націлиться і на інші країни. НАТО захищатиме всіх своїх союзників, а санкції проти Росії покажуть свій ефект.

"Наші дії будуть рішучими. Путін не переможе", — додав німецький канцлер.

Нагадаємо, Великобританія ввела блокуючі санкції проти російських авіакомпаній "Аерофлот" та банку ВТБ. Президент Джо Байден заявив, що країни "Великої сімки" (G7) готові запровадити "нищівний" пакет санкцій проти Росії, яка почала війну проти України.

Теги:
#Німеччина #Росія #Санкції #Олаф Шольц
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