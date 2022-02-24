"Путин не победит": Шольц заявил, что санкции против России покажут свой эффект

Шольц считает, что Путин не выиграет эту войну.

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал президента РФ Владимира Путина немедленно прекратить войну против Украины.

Об этом сообщает издание Der Spiegel.

"Мы наблюдаем начало войны, которой не было в Европе более 75 лет", — заявив Шольц в обращении к гражданам.

Он в очередной раз призвал Кремль прекратить агрессию, забрать свои войска и отозвать признание незаконных самопровозглашенных образований на востоке Украины.

По словам канцлера, после Украины Путин нацелится и на другие страны. НАТО будет защищать всех своих союзников, а санкции против России покажут свой эффект.

"Наши действия будут решительными. Путин не победит", — добавил немецкий канцлер.

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Напомним, Великобритания ввела блокирующие санкции против российских авиакомпаний "Аэрофлот" и банка ВТБ. Президент Джо Байден заявил, что страны "Большой семерки" (G7) готовы ввести "сокрушительный" пакет санкций против России, которая начала войну против Украины.