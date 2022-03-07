ЕС начал рассмотрение заявок Украины и еще двух стран

Кроме Украины, на рассмотрении Грузия и Молдова

Евросоюз начал процедуру рассмотрения заявок Украины по специальной сокращенной процедуре. Кроме нашей страны, также рассматриваются заявки от Грузии и Молдовы.

Об этом сообщает AFP, передает "24 канал".

Напомним, что во вторник, 1 марта, на заседании Европарламента президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему для нашей страны важно вступление в Евросоюз. Политик вызвал бурные аплодисменты у присутствующих политиков и дипломатов. Заявление на вступление было подписано президентом Владимиром Зеленским и зарегистрировано в Брюсселе. При этом идею о предоставлении Украине статуса члена ЕС поддержало уже около трети стран-участников объединения.

Как сообщалось ранее, 25 февраля премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили заявил, что его страна не будет поддерживать санкции против россии. А позже власти страны не дали разрешения на вылет своих добровольцев, которые выразили желание присоединиться к усилиям Украины по отражению вторжения оккупационных войск.

Ранее сообщалось, что Грузия решила развивать торговлю с россией, пока путин убивает украинцев. На это жестко отреагировали в Верховной Раде.