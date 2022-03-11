Лидеры Евросоюза приняли историческое решение по членству Украины: детали

ЕС обещает не оставлять Украину наедине с российским вторжением.

Во французском Версале 10 и 11 марта проходил неформальный саммит стран ЕС, на котором представители стран-членов обсуждали вопрос дальнейших перспектив по вступлению Украины, а также развязанной россией войны.

Об этом говорится в итоговой резолюции по результатам саммита

Отмечается, что ЕС решил и в дальнейшем укреплять партнерство с Украиной с целью поддержать ее на пути дальнейшей евроинтеграции.

"Украина принадлежит к нашей европейской семье", — говорится в резолюции.

Вместе с тем в резолюции указано, что ответственность за развязывание войны в Европе целиком и полностью лежит на россии и ее "сообщнице" Беларуси. Отмечается, что они будут нести полную ответственность за свои поступки, а причастные к совершению военных преступлений, включая бомбардировки мирных городов и убийство гражданского населения, понесут наказание.

Страны ЕС потребовали от россии немедленно прекратить боевые действия, вывела свою боевую технику и войска, а также "полностью уважала" территориальную целостность и суверенитет нашей страны в ее признанных мировым сообществом границах.

Европейский союз также поддерживает Украину за защиту свободы и демократии, а потому обещает не оставлять ее наедине.

"ЕС и его государства-члены будут продолжать оказывать скоординированную политическую, финансовую, материальную и гуманитарную поддержку", — говорится в заявлении.

Также там указано, что Евросоюз готов и впредь усиливать санкционное давление на россию и Беларусь, а также предоставить временную защиту украинским беженцам.

Вместе с тем президент Литвы Гитанас Науседа в своем твиттер сообщил, что этой резолюцией ЕС сказал Украине "да".

"Историческая ночь в Версале. После пяти часов жарких дискуссий лидеры ЕС сказали "да" украинской евроинтеграции. Процесс начался. Теперь дело за нами и украинцами, чтобы сделать это быстро. Героический украинский народ заслуживает того, чтобы знать, что ему рады в ЕС", — написал он.

Как сообщалось ранее, премьер Нидерландов Марк Рютте заявил, что в ЕС не существует процедуры ускоренного принятия страны в свой состав. А президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что не считает возможной процедуру рассмотрения заявки на вступление в условиях продолжающейся войны с россией.