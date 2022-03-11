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Заборона на горілку, ікру та діаманти: головні слова Байдена про нові санкції проти рф

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Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Володимир Зеленський та Джо Байден Новина оновлена 11 березня 2022, 18:55
Володимир Зеленський та Джо Байден

США посилює санкції проти росії.

У п’ятницю, 11 березня, на 16-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну президент Володимир Зеленський зателефонував президенту США Джо Байдену. Після цієї розмови Байден звернувся до американців.

"Телеграф" наводить головні заяви лідера вільного світу.

Президент США розповів про посилення санкційного тиску на росію, нові обмеження вдарять по багатьох сферах діяльності росії. Додамо, що Байден знову зазначив, що воювати на території України американці не планують.

Головні тези із звернення Байдена до нації:

  • США вводять повні блокуючі санкції проти членів Держдуми та керівників російських банків, що потрапили під санкції;
  • Заборона на імпорт алкоголю, діамантів, ікри та морепродуктів із росії;
  • Заборона на постачання в росію предметів розкоші — автомобілів, дорогого одягу та ювелірних виробів;
  • Країни G7 домагатимуться, щоб росія не змогла отримувати гроші у МВФ, Світовому банку та інших фінансових інституціях;
  • Також США, ЄС та G7 скасують режим найбільшого сприяння у торгівлі з рф;
  • Американська влада отримає повноваження забороняти своїм резидентам інвестувати в будь-який сектор економіки рф;
  • США не воюватимуть із росією в Україні, це загрожує Третьою світовою, але захищатимуть територію НАТО;
  • Росія заплатить серйозну ціну, якщо застосує хімічну зброю в Україні.
  • забороняється постачання доларових банкнот у рф із США у будь-якому вигляді.

Раніше повідомлялося, що 8 березня Байден заборонив весь імпорт нафти з рф.

Нагадаємо, 11 березня росія влаштувала провокацію на кордоні з Білоруссю з метою звинуватити Україну в атаці на прикордонні території Білорусі. Арестович звернувся до білорусів і закликав їх не воювати з Україною, а в мережі з’явилася ймовірна дата удару білоруської армії по Україні.

Теги:
#Україна #Росія #Війна з Росією
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