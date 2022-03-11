Арестович лякає білорусів масовою загибеллю в Україні (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 1413
Чиновник прокоментував ситуацію на кордоні.
Під візит невизнаного президента олександра лукашенка до кривавого диктатора володимира путіна російські окупанти влаштували провокації в Білорусі, обстрілявши територію країни з українського неба.
Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович на своїй сторінці у Facebook.
Арестович вважає, що цю провокацію було зроблено спеціально під час візиту лукашенка до путіна.
"Російські літаки вдарили по території України, зробили петлю і вдарили по території Білорусі, після чого білоруські колони радісно пішли до кордону", — почав Арестович.
Чиновник зазначив, що білорусам не треба втягуватися у війну та попередив їх.
"Війна вам не потрібна. Ми за 15 днів знищили понад 12 тисяч російських військових. Не треба вам потрапляти до їх числа. Це не треба Білорусі", — закінчив Арестович.
"Звернення до білорусів у зв’язку з російською збройною провокацією на наших кордонах", — написав Арестович, який прикріпив відео зі своєю заявою.
Раніше повідомлялося, що полонений російський льотчик вибачився перед українцями.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-