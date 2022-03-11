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Арестович лякає білорусів масовою загибеллю в Україні (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Олексій Арестович Новина оновлена 11 березня 2022, 17:46
Олексій Арестович

Чиновник прокоментував ситуацію на кордоні.

Під візит невизнаного президента олександра лукашенка до кривавого диктатора володимира путіна російські окупанти влаштували провокації в Білорусі, обстрілявши територію країни з українського неба.

Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович на своїй сторінці у Facebook.

Арестович вважає, що цю провокацію було зроблено спеціально під час візиту лукашенка до путіна.

"Російські літаки вдарили по території України, зробили петлю і вдарили по території Білорусі, після чого білоруські колони радісно пішли до кордону", — почав Арестович.

Чиновник зазначив, що білорусам не треба втягуватися у війну та попередив їх.

"Війна вам не потрібна. Ми за 15 днів знищили понад 12 тисяч російських військових. Не треба вам потрапляти до їх числа. Це не треба Білорусі", — закінчив Арестович.

"Звернення до білорусів у зв’язку з російською збройною провокацією на наших кордонах", — написав Арестович, який прикріпив відео зі своєю заявою.

Раніше повідомлялося, що полонений російський льотчик вибачився перед українцями.

Теги:
#Україна #Росія #Олексій Арестович #Війна з Росією
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