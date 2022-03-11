путін розповів лукашенку про "позитив" у переговорах з Україною

По словам лукашенка, Україна хотіла напасти на білорусь.

володимир путін повідомив олександру лукашенку, що є "певні позитивні зрушення" у переговорному процесі з Україною.

Як повідомляють російські Telegram -канали, лукашенко заявив, що Україна збиралася напасти на білорусь.

"Україна атакувала б білорусь, якби не превентивний удар з боку босії", — сказав лукашенко.

Він також додав, що до кінця року про "конфлікт" в Україні забудуть.

Щодо санкцій, то за словами путіна, це "час можливостей".

"СРСР жив в умовах санкцій і добивався колосальних успіхів, санкції — час можливостей для зміцнення свого економічного та технологічного суверенітету", — заявив путін.

Нагадаємо, що 11 березня кривавий диктатор путін приймає у себе самопроголошеного президента білорусі олександра лукашенка.