путін розповів лукашенку про "позитив" у переговорах з Україною
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По словам лукашенка, Україна хотіла напасти на білорусь.
володимир путін повідомив олександру лукашенку, що є "певні позитивні зрушення" у переговорному процесі з Україною.
Як повідомляють російські Telegram -канали, лукашенко заявив, що Україна збиралася напасти на білорусь.
"Україна атакувала б білорусь, якби не превентивний удар з боку босії", — сказав лукашенко.
Він також додав, що до кінця року про "конфлікт" в Україні забудуть.
Щодо санкцій, то за словами путіна, це "час можливостей".
"СРСР жив в умовах санкцій і добивався колосальних успіхів, санкції — час можливостей для зміцнення свого економічного та технологічного суверенітету", — заявив путін.
Нагадаємо, що 11 березня кривавий диктатор путін приймає у себе самопроголошеного президента білорусі олександра лукашенка.
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