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Що лукашенко "продає" путіну, щоби прямо не воювати з Україною? - Ігар Тишкевіч

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Ігар Тишкевіч Ігар Тишкевіч
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Що лукашенко "продає" путіну, щоби прямо не воювати з Україною? Новина оновлена 11 березня 2022, 13:46

Експерт програми "Міжнародна та внутрішня політика" аналітичного центру Український інститут майбутнього Ігар Тишкевич, спеціально для "Телеграфа"

У п’ятницю, 11 березня, самопроголошений президент Республіки Білорусь (РБ) олександр лукашенко прибув до Москви.

Він мав особисту зустріч з російським диктатором володимиром путіним, під час якої обговорювалася і російсько-українська війна.

У путіна є бажання більше забруднити кров’ю не тільки себе, а й лукашенка, втягнути Білорусь у відкриту війну.

При цьому лукашенко розуміє (і про це свідчать опитування), що білоруська армія воювати не хоче. І він розуміє, що звичайне населення в Білорусі здебільшого – проти війни в Україні. Як би інформаційно не накачували. Відповідно, більш активна участь Білорусі у російсько-українській війні руйнує всю роботу лукашенка щодо спроб відновити свою легітимність за допомогою нещодавнього референдуму щодо змін до Конституції.

путін буде тиснути — давай, більше нам допомагай або бери участь безпосередньо!

лукашенко погоджуватиметься на певні види допомоги (транспортування боєприпасів, передачу росіянам частини білоруського озброєння, щоб ті не тягнули його з РФ, аеродроми – під російську авіацію тощо). Але не на пряме залучення Білорусі до цієї війни.

До того ж, з огляду на те, що в Білорусі нещодавно пройшов референдум щодо змін до Конституції, росія хоче тримати руку на пульсі. Їй важливо не послаблювати контроль за лукашенком. Адже він може намагатися й надалі петляти, створювати якийсь свій функціонал.

Є ще один цікавий момент. Санкції, які запроваджуються у зв'язку з війною в Україні, у зв'язку з агресією російської федерації, вводяться проти росії та Білорусі. Але вони не є ідентичними. До Білорусі – м'якіші. По банках і таке інше.

Так що лукашенко і путін цілком можуть обговорювати — як через Білорусь, що знаходиться де-факто під російським контролем, росія намагатиметься обходити частину обмежень. І саме цей момент, найімовірніше, лукашенко намагатиметься "продати" путіну в обмін на невтягування Білорусі безпосередньо у війну. Мовляв, тоді ця лазівка ​​закриється, т.к. найжорстокіші санкції обрушуватимуться зокрема на Білорусь, де зараз можна проводити колосальне відмивання грошей. Адже в РБ легальні операції із криптовалютою. Діє старий декрет президента щодо розвитку IT-технологій. Легальний майнінг, легальна біржа, легальні обмінники. Відповідно, якщо в росії не можна купити долари, якщо там операція з криптовалютою обмежені, то в РБ все це можливо. А потім конвертувати ці кошти у долари десь за кордоном.

Думаю, такі речі не просто обговорюватимуться, а й вирішуватимуться.

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