Рус

Білорусь відмовляється від свого без’ядерного статусу: подробиці

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
227
Референдум у Білорусі Новина оновлена 28 лютого 2022, 02:06
Референдум у Білорусі

За даними ЦВК, загалом голосувати прийшли понад 78% жителів країни.

У Білорусі, на тлі початку військового вторгнення Росії в Україну, провели референдум щодо поправок до конституції, які серед іншого передбачають відмову від без’ядерного статусу.

За даними ЦВК країни, "за" проголосували 65% громадян.

Загалом, якщо вірити оприлюдненій інформації, у голосуванні взяло участь понад 5,3 мільйона осіб, тобто 78,63% усіх громадян, які мають право голосу та включені до списків для голосування.

65,16% чи 4,44 мільйона учасників референдуму проголосували за поправки, йдеться в оприлюдненій інформації.

"Проти" свої голоси віддали 686 тисяч людей, або трохи понад 10%.

Як повідомлялося раніше, 24 лютого Росія розпочала масований ракетний обстріл об’єктів інфраструктури на території України, з наступним повномасштабним наступом сухопутних сил.

Вторгнення відбулося не лише з боку російсько-українського кордону та окупованих Криму та ОРДЛО, а й з території Білорусі. Так у неділю, 27 лютого, звідти був здійснений ракетний удар по аеропорту Житомира.

Примітно, що за кілька годин до цього невизнаний світовою спільнотою президент Білорусі Олександр Лукашенко провів телефонну розмову з українським лідером Володимиром Зеленським, під час якої запевнив, що з території його країни по Україні не стрілятимуть ракетами, не летітимуть літаки та не підуть наземні війська.

Теги:
#Білорусь
Обстріли Харкова
Україна
Сотні загиблих мирних українців: у МВС назвали втрати від російського вторгнення
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Обстріли Харкова
Сотні загиблих мирних українців: у МВС назвали втрати від російського вторгнення
Дата публікації
Категорія
Вторгнення Росії супроводжується ракетними ударами по українським містам
Російськими ракетами обстріляно Черкаси та Миколаїв
Дата публікації
Категорія
Також окупанти не гидують розгортати техніку у дворах житлових будинків
За завітами Путіна: російські війська просуваються на Київ, прикриваючись жінками та дітьми
Дата публікації
Категорія
У Кремлі готувалися захопити Україну за один день
РосЗМІ наперед написали статтю про перемогу над Україною: вона вийшла випадково
Дата публікації
Категорія
Російська армія продовжує атакувати, зазнаючи великих втрат
Війна – день 5: Україна зазнає бомбардуваннь, але дає гідну відсіч агресору. Хроніка боротьби за Україну (оновлюється)