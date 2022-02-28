Білорусь відмовляється від свого без’ядерного статусу: подробиці

За даними ЦВК, загалом голосувати прийшли понад 78% жителів країни.

У Білорусі, на тлі початку військового вторгнення Росії в Україну, провели референдум щодо поправок до конституції, які серед іншого передбачають відмову від без’ядерного статусу.

За даними ЦВК країни, "за" проголосували 65% громадян.

Загалом, якщо вірити оприлюдненій інформації, у голосуванні взяло участь понад 5,3 мільйона осіб, тобто 78,63% усіх громадян, які мають право голосу та включені до списків для голосування.

65,16% чи 4,44 мільйона учасників референдуму проголосували за поправки, йдеться в оприлюдненій інформації.

"Проти" свої голоси віддали 686 тисяч людей, або трохи понад 10%.

Як повідомлялося раніше, 24 лютого Росія розпочала масований ракетний обстріл об’єктів інфраструктури на території України, з наступним повномасштабним наступом сухопутних сил.

Вторгнення відбулося не лише з боку російсько-українського кордону та окупованих Криму та ОРДЛО, а й з території Білорусі. Так у неділю, 27 лютого, звідти був здійснений ракетний удар по аеропорту Житомира.

Примітно, що за кілька годин до цього невизнаний світовою спільнотою президент Білорусі Олександр Лукашенко провів телефонну розмову з українським лідером Володимиром Зеленським, під час якої запевнив, що з території його країни по Україні не стрілятимуть ракетами, не летітимуть літаки та не підуть наземні війська.