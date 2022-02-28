Укр

Беларусь отказывается от своего безъядерного статуса: подробности

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Референдум в Беларуси Новость обновлена 28 февраля 2022, 02:06
Референдум в Беларуси

По данным ЦИК, всего голосовать пришли более 78% жителей страны

В Беларуси, на фоне начала военного вторжения России в Украину, провели референдум по поправкам в конституцию, которые среди прочего предусматривают отказ от безъядерного статуса.

Согласно данным ЦИК страны, "за" проголосовали 65% граждан.

Всего, если верить обнародованной информации, в голосовании приняло участие более 5,3 миллиона человек, то есть 78,63% всех граждан, обладающих правом голоса и включенных в списки для голосования.

65,16% или 4,44 миллиона участников референдума проголосовали за поправки, говорится в обнародованной информации.

"Против" свои голоса отдали 686 тысяч человек или чуть более 10%.

Как сообщалось ранее, 24 февраля Россия начала массированный ракетный обстрел объектов инфраструктуры на территории Украины, с последующим полномасштабным наступлением сухопутных сил.

Вторжение произошло не только со стороны российско-украинской границы и оккупированных Крыма и ОРДЛО, но и с территории Беларуси. Так в воскресенье, 27 февраля, оттуда был произведен ракетный удар по аэропорту Житомира.

Примечательно, что за несколько часов до этого непризнанный мировым сообществом президент Беларуси Александр Лукашенко провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, в ходе которого заверил, что с территории его страны по Украине не будут стрелять ракетами, не будут лететь самолеты и не пойдут наземные войска.

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