"Лукашенко заверил меня": Зеленский рассказал детали телефонного звонка

По словам Зеленского. Лукашенко заверил его, что в Украину из Беларуси не будут идти войска

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал детали телефонного звонка президенту Беларуси Александру Лукашенко. По его словам, он объяснил президенту Беларуси невозможность столкновения с Украиной.

Об этом говорится в новом обращении украинского президента.

"У меня состоялся телефонный разговор с Александром Лукашенко. Мы не разговаривали с ним два года. А сегодня я говорил с ним очень предметно. Я объяснил ему подробно невозможность нашего столкновения. Я не хочу, чтобы ракеты, самолеты и вертолеты летели в Украину из Беларуси. Я не хочу, чтобы шли войска в Украину из Беларуси. И он меня заверил в этом", — сказал Зеленский.

Читайте также: Категория Украина Зеленский сказал, сколько будут платить украинским военным до конца войны Зеленский озвучил финансовую мотивацию для украинцев сражаться с захватчиками

Также Зеленский сообщил подробности телефонных переговоров с Лукашенко 27 февраля.

"Моя задача как президента – защитить наше государство. И вы увидели в эти жесткие дни, как мы эту задачу выполняем. Александр Лукашенко обратился ко мне, чтобы украинская и российская делегации встретились на реке Припять. Подчеркну: без всяких условий. Скажу откровенно, как обычно: я не очень верю в результат этой встречи, но пусть попробуют. Чтобы потом ни у одного гражданина Украины не было никакого сомнения, что я как президент не пытался остановить войну, когда был пусть и маленький, но все же шанс. И пока наши ребята там – президент здесь, глава Офиса здесь, премьер здесь, армия здесь, главнокомандующий здесь. Мы все будем защищать наше государство, границы", — говорится в обращении президента.

Напомним, что вторжение России в Украину длится уже четвертые сутки подряд. Ведутся уличные бои во многих городах страны, о чем "Телеграф" оперативно информирует в своем текстовом онлайне.