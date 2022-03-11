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лукашенко прибув до Москви на зустріч із путіним: що обговорять (фото)

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Два диктатори вже готові до чергового особистого діалогу Новина оновлена 11 березня 2022, 11:51
Два диктатори вже готові до чергового особистого діалогу

Одне з головних питань для обговорення — війна Росії проти України

У п’ятницю, 11 березня, білоруський посібник нацистського режиму Олександр Лукашенко прибув до російської столиці. У нього запланована особиста зустріч із кривавим диктатором Володимиром Путіним, під час якої обговорюватиметься і російсько-українська війна.

Перші фото лукашенків після прибуття до Москви, а також приблизний план бесіди політиків опублікував провладний білоруський Telegram-канал "Пул першого".

Відомо, що на порядку денному буде одразу кілька запитань. Один із найактуальніших — війна, яку Росія затіяла проти України.

Прибуття білоруського узурпатора до Москви
Прибуття білоруського узурпатора до Москви

Також диктатори нібито мають обговорити тіснішу співпрацю Росії та Білорусі, розвиток двосторонніх відносин та покращення дій у рамках "Союзної держави". Крім цього, планують переговорити і про взаємодопомогу держав в умовах тотальних санкцій, оголошених Заходом.

Судячи з перших знімків, лукашенко дорогою до путіна вирішив обговорити найбільш глобальні теми з білоруським послом у росії Владиславом Семашком. Того було "милостиво допущено" в особисте авто до білоруського узурпатора влади.

До путини лукашенко поїхав разом із Семошком
До путини лукашенко поїхав разом із Семошком

Цікаво, що лукашенко без страху прилетів до Москви на тлі наявної інформації, котра зливається ФСБ, про ймовірну підготовку замаху на самопроголошеного білоруського лідера. Путін може піти на такий крок з двох причин.

Теги:
#Росія #Білорусь #Переговори #Війна #Володимир Путін #Олександр Лукашенко
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