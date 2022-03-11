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До путіна літав ще один переговорник від Заходу: стали відомі подробиці

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Герхард Шредер та володимир путін Новина оновлена 11 березня 2022, 14:11
Герхард Шредер та володимир путін

Про зустріч із президентом росії його нібито попросила українська сторона

Ексканцлер ФРН Герхард Шредер у четвер літав до росії, щоб зустрітися з володимиром путіним. Темою зустрічі стало припинення війни в Україні.

Про це повідомляє Politico.

Шредера пов’язують давні відносини з росією, він зберіг свої керівні посади в таких компаніях, як "Газпром" та "Роснефть", навіть після санкцій Європи через вторгнення в Україну. Його за це серйозно критикували. Як повідомляє видання, Шредер полетів до Москви після розмови з членом української делегації на переговорах із росією. Повідомляється, що це було у Стамбулі.

Джерело видання стверджує, що це була українська ініціатива "подивитись, чи зможе Шредер навести міст для діалогу з путіним". У понеділок Шредер зустрічався з депутатом Рустемом Умеровим, який є членом делегації. Цю зустріч було погоджено з Офісом президента, що підтвердив виданню неназваний український дипломат.

Шредеру нібито дали рекомендації з питань можливих переговорів — про Крим, Донбас, НАТО. Візит Шредера до Москви підтверджує і інстаграм його дружини — вона виклала фото з молитвою на тлі Кремля.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в росії на переговорах зустрілися кривавий диктатор володимир путін і його поплічник самопроголошений олександр лукашенко.

Теги:
#Володимир Путін #Герхард Шредер
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