Про зустріч із президентом росії його нібито попросила українська сторона

Ексканцлер ФРН Герхард Шредер у четвер літав до росії, щоб зустрітися з володимиром путіним. Темою зустрічі стало припинення війни в Україні.

Про це повідомляє Politico.

Шредера пов’язують давні відносини з росією, він зберіг свої керівні посади в таких компаніях, як "Газпром" та "Роснефть", навіть після санкцій Європи через вторгнення в Україну. Його за це серйозно критикували. Як повідомляє видання, Шредер полетів до Москви після розмови з членом української делегації на переговорах із росією. Повідомляється, що це було у Стамбулі.

Джерело видання стверджує, що це була українська ініціатива "подивитись, чи зможе Шредер навести міст для діалогу з путіним". У понеділок Шредер зустрічався з депутатом Рустемом Умеровим, який є членом делегації. Цю зустріч було погоджено з Офісом президента, що підтвердив виданню неназваний український дипломат.

Шредеру нібито дали рекомендації з питань можливих переговорів — про Крим, Донбас, НАТО. Візит Шредера до Москви підтверджує і інстаграм його дружини — вона виклала фото з молитвою на тлі Кремля.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в росії на переговорах зустрілися кривавий диктатор володимир путін і його поплічник самопроголошений олександр лукашенко.