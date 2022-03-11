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Білорусь може атакувати Україну зовсім скоро: названий час

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Білоруські військові можуть посилити російську армію Новина оновлена 11 березня 2022, 18:37
Білоруські військові можуть посилити російську армію

Імовірну атаку з боку РБ, ймовірно, спробують виправдати черговою порцією пропаганди

Лукашенко може наказати про настання білоруської армії на територію України вже ввечері 11 березня. Таким чином, існує ймовірність, що кривавий диктатор володимир путін отримає допомогу для своїх військовослужбовців на 16 день російсько-української війни.

Новина повідомляє "Телеграф", посилаючись на заяву Центру стратегічних комунікацій та інформбезпеки.

За наявними розвідданими, напад з боку Білорусі може розпочатися вже о 21:00 за київським часом. Договоритися про подібний крок російський диктатор та його білоруська приспівувала могли під час особистих переговорів у Москві.

У Центрі не виключають, що путін міг спеціально заявити про проведення провокації на території Білорусі, якій лукашенко згодом зміг би виправдати свої злочини.

Нагадаємо, що вдень 11 березня від Міноборони України надійшли перші відомості щодо можливої підготовки росією інсценування нападу на РБ з українського боку. Міністр Олексій Резніков просив білорусів не вестися на такі провокативні новини, т.к. Україна лише обороняється, а не нападає.

Пізніше стало відомо про атаку на населений пункт Копані, який було здійснено російською авіацією. Цікаво, що у білоруському Міноборони цю інформацію назвали фейком, незважаючи на наявність відео, а також свідчення місцевих жителів.

Теги:
#Україна #Росія #Білорусь #Війна #Вторгнення
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