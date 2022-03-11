Білорусь може атакувати Україну зовсім скоро: названий час

Імовірну атаку з боку РБ, ймовірно, спробують виправдати черговою порцією пропаганди

Лукашенко може наказати про настання білоруської армії на територію України вже ввечері 11 березня. Таким чином, існує ймовірність, що кривавий диктатор володимир путін отримає допомогу для своїх військовослужбовців на 16 день російсько-української війни.

Новина повідомляє "Телеграф", посилаючись на заяву Центру стратегічних комунікацій та інформбезпеки.

За наявними розвідданими, напад з боку Білорусі може розпочатися вже о 21:00 за київським часом. Договоритися про подібний крок російський диктатор та його білоруська приспівувала могли під час особистих переговорів у Москві.

У Центрі не виключають, що путін міг спеціально заявити про проведення провокації на території Білорусі, якій лукашенко згодом зміг би виправдати свої злочини.

Читайте також: Категорія Блоги/Думки Що лукашенко "продає" путіну, щоби прямо не воювати з Україною? Експерт програми "Міжнародна та внутрішня політика" аналітичного центру Український інститут майбутнього Ігар Тишкевич, спеціально для "Телеграфа"

Нагадаємо, що вдень 11 березня від Міноборони України надійшли перші відомості щодо можливої підготовки росією інсценування нападу на РБ з українського боку. Міністр Олексій Резніков просив білорусів не вестися на такі провокативні новини, т.к. Україна лише обороняється, а не нападає.

Пізніше стало відомо про атаку на населений пункт Копані, який було здійснено російською авіацією. Цікаво, що у білоруському Міноборони цю інформацію назвали фейком, незважаючи на наявність відео, а також свідчення місцевих жителів.