Укр

"Изолировать россию": страны Большой семерки обнародовали планы по "перекрытию воздуха" режиму путина

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Лидеры стран G-7 во время онлайн-конференции Новость обновлена 12 марта 2022, 00:26
Лидеры стран G-7 во время онлайн-конференции

Против россии вводят все новые и новые ограничения.

В пятницу, 11 марта, на 16-й день полномасштабного вторжения рф в Украину страны "Большой семерки" G-7 выступили с совместным заявлением касательно санкций в отношении россии.

Текст заявления доступен на официальной сайте организации.

В G-7 очертили семь главных направлений в борьбе с российской агрессией.

  • Страны Большой семерки намерены сократить мировую торговлю с рф путем лишение особого статуса россии во Всемирной торговой организации. Российские компании не смогут больше продавать товары экономикам G-7 в режиме наибольшего благоприятствования.
  • В G-7 работают над тем, чтобы россия не получала финансирования от ведущих многосторонних финансовых институтов, включая Международный валютный фонд, Всемирный банк и Европейский банк реконструкции и развития.
  • Страны G-7 планируют продолжать давить на российскую элиту и олигархов близких к кровавому диктатору владимиру путину, а также их семьям.
  • В G-7 будут бороться с различными лазейками, которые будут находить российские элиты и их доверенные лица для обхода санкций.
  • Большая семерка будет решительно бороться с российской дезинформацией и ее распространением.
  • Объединение государств планируют проводить дальнейшие ограничения на экспорт и импорт ключевых товаров, в том числе предметов роскоши, и технологий в рф, чтобы российские олигархи и элиты не пожинали плоды путинской системы.
  • В G-7 заявили, что любые российские организации, прямо или косвенно поддерживающие войну, не должны иметь доступа к инвестициям или другим формам международного капитала.

В "Большой семерке" отметили, что будут помогать всем партнерам, которые несут расходы из-за развязанной путиным войны в Украине. Также в G-7 указали и на вину непризнанного президента Беларуси александра лукашенко в начале войны.

"Вместе мы будем работать над сохранением стабильности энергетических рынков, а также продовольственной безопасности во всем мире, поскольку вторжение россии угрожает способности Украины выращивать урожай в этом году", — гласит заявление G7.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден ужесточил санкции против россии.

Теги:
#Украина #Россия #G-7 #Война с Россией
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