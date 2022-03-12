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"Нам відомі всі їхні плани": у ГУР МО розповіли, чому росія ніколи не зможе захопити Україну

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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"Нам відомі всі їхні плани": у ГУР МО розповіли, чому росія ніколи не зможе захопити Україну Новина оновлена 12 березня 2022, 01:57

Окупанти вже втратили 31 БТГ у боях проти українських захисників

За 16 днів вторгнення в Україну росія зазнала втрат, яких ще не знала, а її плани вже відомі українській розвідці.

Про це повідомив голова ГУР Міноборони Кирило Буданов.

За його словами, 31 батальйонно-тактична група Росії за два тижні втратила свою боєздатність. З них 18 було розбито, а ще 13 повністю знищено.

"Це страшні втрати, яких росіяни ще ніколи не мали", — говорить Буданов.

Також він зазначає, що будь-які спроби захопити Україну військовим шляхом буде приречено на провал, оскільки українські розвідники вже мають доступ практично до всіх планів окупантів.

"Щойно у великих кабінетах зароджуються якісь ідеї, ми відразу про них дізнаємося", — підкреслив він.

Також глава Управління розвідки зазначає, що зараз воювати проти України хочуть лише дві людини, а саме кривавий диктатор володимир путін і міністр оборони країни-окупанта сергій шойгу.

Як повідомлялося раніше, 11 березня стало відомо, що в Україні було ліквідовано командувача 29-ї армії Східного військового округу, російського генерала Андрія Колеснікова.

Тим самим він став уже четвертим генералом в армії окупанта, для якого вторгнення в Україну стало останньою помилкою у житті.

Теги:
#Україна #Росія #Кирило Буданов
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