"Нам известны все их планы": в ГУР МО рассказали, почему россия никогда не сможет захватить Украину
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Оккупанты уже потеряли 31 БТГ в боях против украинских защитников
За 16 дней вторжения в Украину россия понесла потери, которых еще не знала, а ее планы уже известны украинской разведке.
Об этом сообщил глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов.
По его словам, 31 батальонно-тактическая группа рф за две недели потеряла свою боеспособность. Из них 18 были разбиты, а еще 13 полностью уничтожены.
"Это страшные потери, которых россияне никогда еще не имели", — говорит Буданов.
Также он отмечает, что любые попытки захватить Украину военным путем будут обречены на провал, поскольку украинские разведчики уже имеют доступ практически ко всем планам оккупантов.
"Как только в больших кабинетах зарождаются какие-то идеи, мы сразу о них узнаем", — подчеркнул он.
Также глава Управления разведки отмечает, что в настоящее время воевать против Украины хотят лишь два человека, а именно кровавый диктатор владимир путин и министр обороны страны-оккупанта сергей шойгу.
Как сообщалось ранее, 11 марта стало известно, что в Украине был ликвидирован командующий 29-й армией Восточного военного округа, российский генерал Андрея Колесникова.
Тем самым он стал уже четвертым генералом в армии оккупанта, для которого вторжение в Украину стало последней ошибкой в жизни.
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