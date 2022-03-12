Укр

"Нам известны все их планы": в ГУР МО рассказали, почему россия никогда не сможет захватить Украину

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Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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"Нам известны все их планы": в ГУР МО рассказали, почему россия никогда не сможет захватить Украину Новость обновлена 12 марта 2022, 01:57

Оккупанты уже потеряли 31 БТГ в боях против украинских защитников

За 16 дней вторжения в Украину россия понесла потери, которых еще не знала, а ее планы уже известны украинской разведке.

Об этом сообщил глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов.

По его словам, 31 батальонно-тактическая группа рф за две недели потеряла свою боеспособность. Из них 18 были разбиты, а еще 13 полностью уничтожены.

"Это страшные потери, которых россияне никогда еще не имели", — говорит Буданов.

Также он отмечает, что любые попытки захватить Украину военным путем будут обречены на провал, поскольку украинские разведчики уже имеют доступ практически ко всем планам оккупантов.

"Как только в больших кабинетах зарождаются какие-то идеи, мы сразу о них узнаем", — подчеркнул он.

Также глава Управления разведки отмечает, что в настоящее время воевать против Украины хотят лишь два человека, а именно кровавый диктатор владимир путин и министр обороны страны-оккупанта сергей шойгу.

Как сообщалось ранее, 11 марта стало известно, что в Украине был ликвидирован командующий 29-й армией Восточного военного округа, российский генерал Андрея Колесникова.

Тем самым он стал уже четвертым генералом в армии оккупанта, для которого вторжение в Украину стало последней ошибкой в жизни.

Теги:
#Украина #Россия #Кирилл Буданов
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