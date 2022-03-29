Проще менять двойников, чем уши: у путина заметили сразу две странных особенности

В сети давно ходят слухи, что путин серьезно болен, и что у него есть двойник.

У президента страны-агрессора рф владимира путина снова заметили определенные изменения, которые наталкивают на мысли о болезнях диктатора и его двойнике.

В его последнем видеообращение пользователи обратили внимание на опухшие руки и предположили, что у него проблемы со здоровьем.

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После чего в сети также заметили некоторую странность с ногтями президента страны-оккупанта. Характерные изменения могут также свидетельствовать о проблемах со здоровьем.

Так руки главы кремля выглядели в 2020 году

В 2022 году с ногтями путина явно что-то не так

Пользователи в Facebook отметили, что по таким паталогическим изменениям ногтевой пластины можно диагностировать некоторые системные заболевания.

В комментариях к фото также вспомнили, что у путина на разных фото отличаются уши, что может свидетельствовать о том, что у него есть двойник.

Если сравнить два фото, то уши кровавого диктатора действительно отличаются:

Уши президента рф отличаются на разных фото

У путина может быть двойник

Отметим, что уже давно ходят слухи о возможных болезнях путина, — ему даже приписали психические расстройства и рак. Новую волну обсуждения его болезни подняло странное поведение путина на встрече с президентом Беларуси александром лукашенко.

В свою очередь доктор Евгений Комаровский считает, что путин не имеет серьезных психических отклонений, но имеет одну другую серьезную проблему.