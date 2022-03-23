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Олігархи в росії вже думають над убивством путіна — розвідка

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Російський кривавий диктатор всерйоз стає ціллю для своїх же Новина оновлена 23 березня 2022, 15:31
Російський кривавий диктатор всерйоз стає ціллю для своїх же

Здається, ліквідація політика — вже питання часу

Казахстанський мільярдер Олександр Машкевич зустрічався з російським бізнесменом Петром Авеном для обговорення подальших дій щодо кривавого диктатора Володимира Путіна. Судячи з усього, олігархат у Росії всерйоз задумався про можливе вбивство політика, котрий розв’язав війну з Україною.

Такі дані опублікували у Головному управлінні розвідки України.

Чому росії не виграти війну проти України?

Зустріч багатіїв відбувалася у Москві. Авен представляв сторону російського бізнесу, який зараз дуже незадоволений безліччю санкцій, запроваджених Заходом. У розмові з Машкевичем обговорювалися варіанти фізичного знищення володимира путіна чи хоча б впливу на його найближче оточення, котре входить у "силовий блок".

Проте самі олігархи зараз розуміють: путіна максимально ізолюють від суспільства, диктатор намагається нікого до себе не підпускати. Олігархів і взагалі вважає "ненадійними". Можливо, й недаремно — тема вбивства путіна все частіше з'являється у колах великого російського бізнесу.

Слід зазначити, що Петро Авен в 2021 входив у тридцятку найбагатших бізнесменів Росії. Його статки оцінювалися в 5,3 млрд доларів. Він президент Акціонерного комерційного банку "Альфа-банк".

Громадянин Канади Олександр Машкевич спочатку народився у Киргизії. Незважаючи на те, що зараз він проживає в Ізраїлі, дуже багато його грошей спрямовані на бізнес у Росії. У 2016 році він володів 1,5 млрд. доларів.

Нагадаємо, що в Росії вже з’явився Рух Опору, який націлений на повалення путінського режиму. Більше того, українські аналітики вважають, що російському диктатору справді загрожує "ліквідація", здійснена руками його ж поплічників.

Теги:
#Україна #Росія #Вбивство #Війна #Володимир Путін #Олігархи
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