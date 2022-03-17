У Росії вперше публічно оголосили про плани скинути путіна

Останньою краплею в чаші терпіння деяких громадян Росії стала війна з Україною

На 22-й день війни проти України в Росії нарешті зазвучали заклики до повалення кривавого диктатора Володимира Путіна та його злочинного режиму. Відтепер у Росії створюється Рух Опору (далі РО), який усіма доступними способами буде працювати для перевороту в країні і початку повстання.

Про це заявив відомий російський блогер Дмитро Чернишев (популярний під ніком mi3ch), опублікувавши на своїй Facebook-сторінці маніфест про створення РО.

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За його словами, адекватні росіяни, які не піддалися пропаганді, вже не перший рік намагаються боротися із путінською системою. Проте мітинги розганялися, чесні ЗМІ заборонялися, а спроби у відкриту політичну боротьбу припинялися посадками, вбивствами та залякуваннями.

"Сьогодні всі права громадян у Росії знищені. Жодна стаття Конституції не працює. Запроваджено найжорстокішу цензуру. Людей садять за заклик до миру. За заповідь "Не убий". За чистий аркуш паперу в руках. У країні встановлено поліцейську диктатуру. І найстрашніше — розпочато злочинну війну з Україною. Рух Опору закликає всіх противників режиму припинити всі внутрішні розбрати та об’єднатися для революції. Ми повернемося до наших суперечок та розбіжностей після повалення тиранії. Зараз нам потрібні всі", — йдеться у тексті маніфесту.

Що пропонує РО росіянам?

Російських солдатів закликають припинити військові дії, незважаючи на суд. Проте "опорівці" обіцяють, що кожного засудженого військовослужбовця, який відмовився бруднити руки в крові, буде звільнено після повалення режиму путіна.

Звучить заклик і до опозиційної політичної діяльності, яка також може бути покарана.

У РО обіцяють, що силовики, котрі перейшли на бік народу, отримають амністію.

"Нам потрібна інформація — хто саме віддає злочинні накази, які репресії готуються проти росіян, хто конкретно вбиває мирних протестувальників. Їхні імена, звання та місце проживання. Ми створимо загальну базу даних на всіх силовиків, які виконують злочинні накази. Їхнім дружинам, батькам та дітям нічого не загрожує — ми не воюємо з жінками, старими та дітьми. Але безпеку самим злочинцям ніхто не може гарантувати", — зазначив Чернишев у своїй публікації.

Є заклики до саботажу будь-яких злочинних наказів. ДС просять людей не брати участь у військовому виробництві, а також забрати гроші із банків. Останнє аргументується тим, що путін може наказати про їх вилучення — щоб послати гроші на війну.

"Ми закликаємо вас припинити сплачувати будь-які штрафи, податки, пені, кредити та квартплату. Пишіть заяву, що ви розорені і що грошей вам не вистачає навіть на їжу. Після перемоги революції всі ваші борги будуть списані", — повідомляють "противники".

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Щодо можливого переслідування

Чернишов добре усвідомлює: подібна інформація може коштувати життя кожному росіянину, який приєднається до Руху Опору. Тому, судячи з коментарів, він уже покинув територію Росії. Інших же закликають максимально мовчати про своє членство в РО, озброюватись і завжди дбати про свою безпеку.

"Ви не лише рятуєте Україну. Ви рятуєте і Білорусь. Ви рятуєте і Росію. Нова Росія вважатиме вас героями", — резюмував блогер.

Нагадаємо, що перші початкові заклики до зміни влади у Росії почалися ще наприкінці лютого. Тоді петиція про усунення володимира путіна набрала за лічені години десятки тисяч голосів на підтримку.