Путіна в РФ вже хочуть скинути: охочих за кілька годин набралося десятки тисяч

У петиції Путіна звинувачують у державній зраді та військових злочинах.

У Росії з’явилася петиція з вимогою усунути Володимира Путіна від влади, як державного зрадника та військового злочинця після вторгнення в Україну.

Відповідна форма для заповнення є на сайті Change.org.

На сайті сказано, що 24 лютого Путін вирішив напасти на сусідню мирну незалежну державу – Україну. І що ця агресія нічим не мотивована, Україна ніколи не загрожувала та не могла загрожувати безпеці Росії.

Автор вимагає ініціювати Держдумою РФ звільнення Путіна з посади президента Російської Федерації, відповідно до статті 93 Конституції, як винного у державній зраді та військових злочинах.

За кілька годин документ зібрав понад 51 тисячу підписів.

В свою чергу російський опозиціонер Михайло Ходорковський закликає росіян до революції та повалення путінського режиму.

"Путін розпочав загарбницьку війну з Україною. Це злочин. А Путін – військовий злочинець, на якого чекає суд. На жаль, ця ситуація не обіцяє нічого доброго і Росії", — написав опозиціонер у Facebook і записав відео.

Нагадаємо, раніше депутат Держдуми від КПРФ Михайло Матвєєв закликав терміново зупинити війну проти України.

Зазначимо, що Україна вже четвертий день бореться із повномасштабними атаками агресора. Західне видання The Economist пише, що лише за добу армії окупанта було завдано більше збитків, ніж за вісім років війни в Сирії.