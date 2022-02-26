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"Визнаючи "ДНР", я голосував за мир, а не за те, щоб бомбили Київ": депутат Держдуми раптом передумав воювати з Україною

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
Дата публікації
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Автор
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Михайло Матвєєв Новина оновлена 26 лютого 2022, 05:22
Михайло Матвєєв

У Держдумі вимагають припинити війну в Україні

Депутат Держдуми від КПРФ Михайло Матвєєв, який раніше голосував за визнання так званих "ЛНР-ДНР", вимагає терміново зупинити війну проти України.

"Голосуючи за визнання ДНР/ЛНР я голосував за мир, а не за війну. За те, щоб Путінська Росія стала щитом, щоб не бомбили Донбас, а не за те, щоб бомбили Київ", — написав Матвєєв.

Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі.

Зазначимо, що у біографії Матвєєва вказано, що він народився у Дніпропетровській області України.

Нагадаємо, у ніч на 26 лютого окупанти активно обстрілюють Київ. Бої також тривають під Києвом — у Гостомелі та Василькові.

Ще два ворожі літаки були збиті українськими пілотами та засобами ППО.

Теги:
#Росія #Держдума #Владмир Путін
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