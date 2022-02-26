"Признавая "ДНР", я голосовал за мир, а не за то, чтобы бомбили Киев": депутат Госдумы вдруг передумал воевать с Украиной

В Госдуме требуют прекратить войну в Украине.

Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев, который ранее голосовал за признание так называемых "ЛНР-ДНР" требует срочно остановить войну против Украины.

"Голосуя за признание ДНР/ЛНР я голосовал за мир, а не за войну. За то, чтоб Путинская Россия стала щитом, чтоб не бомбили Донбасс, а не за то, чтоб бомбили Киев", — написал Матвеев.

Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Отметим, что в биографии Матвеева указано, что он родился в Днепропетровской области Украины.

Напомним, в ночь на 26 февраля оккупанты активно обстреливают Киев. Бои также продолжаются под Киевом — в Гостомеле и Василькове.

Еще два вражеских самолета были сбиты украинскими пилотами и средствами ПВО.