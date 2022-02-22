Укр

Путин рассказал, какие "границы ДНР-ЛНР" признала Россия

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Путин замахнулся на восток Украины Новость обновлена 22 февраля 2022, 19:12
Путин замахнулся на восток Украины

Решение Кремля является окончательным

Российский президент Владимир Путин заявил, что "ДНР" и "ЛНР" признаны в рамках Донецкой и Луганской областей. Такие границы своим "республикам" в "документах" изначально прописали оккупанты.

Об этом сообщают многочисленные росСМИ.

В своих выводах российское правительство ориентировалось на так называемые "конституции" оккупированных территорий. Как известно, боевики ОРДЛО считают, что их "власть" должна распространяться на всю территорию Донеччины и Луганщины.

Получается, что Путин открыто заявил, что Россия признает "Л-ДНР" в рамках исконно украинских областей, что является прямым нарушением территориальной целостности украинского государства. Также подобные законодательные решения противоречат любым международным договорам о признании суверенитета других стран.

"Минских договоренностей" больше не существует", — попытался оправдать свое решение политик.

Среди прочего российский лидер высказал надежду на то, что все "спорные вопросы по границам" ОРДЛО вскоре будут решены дипломатическим путем. При этом сейчас вариант с мирными переговорами Владимир Путин не видит возможным.

Пока официального решения о входе российских военнослужащих на Донбасс не принято. По крайней мере, именно так это декларирует Владимир Путин. Однако в Совете Федерации ему разрешили отдать приказ на высадку армии в других государствах.

Напомним, что само признание "Л-ДНР" состоялось в понедельник, 21 февраля. Это произошло после того, как к Путину напрямую обратились главари боевиков Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Этому предшествовали многочисленные провокации со стороны оккупантов, а также начало настоящей депортации мирного населения на территорию России.

Западные лидеры уже объединяются, дабы противостоять Кремлю с помощью санкций, а Турция даже пообещала некий ответ в Черном море. Между тем Украина решила официально разорвать все дипломатические отношения с Москвой.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Донбасс #Владимир Путин #ОРДЛО
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