Теснота, палатки и нары: в каких условиях живут вывезенные в Россию "беженцы" из ОРДЛО (фото)

Большинство лагерей разбиты просто посреди поля

Уже несколько дней из-за нагнетания истерии со стороны России и подконтрольных ей боевиков на Донбассе идет "эвакуация" мирного населения. Людей вывозят автобусами через границу в Ростовскую область, где оставляют во временных лагерях "для беженцев".

"Телеграф" собрал снимки и информацию касаемо подобного места пребывания жителей ОРДЛО.

В Ростовской области побывал корреспондент информагенства Reuters, который рассказал всему миру, какие условия россияне предоставляют эвакуированным людям. Прежде всего отмечается, что всех, вне зависимости от пола, селят в больших палатках, которые предоставлены сотрудниками МЧС.

Так выглядят пункты сбора "беженцев"

Среди эвакуированных много детей

Однако зимние температуры явно показывают, что на долгое пребывание в таких полевых условиях людей явно не хватит.

Также в Россию тянутся и люди старшего возраста

Один из подобных пунктов расположен почти сразу за КПП "Успенка".

КПП Успенка на карте

Также один из объектов оборудовали в Матвеевом Кургане. РосСМИ сообщают, что власти Амурской области также объявили, что готовы предоставить "убежище" жителям Донбасса. Отметим, что она располагается практически на другом концу континента — это восточная часть РФ.

Однако вернемся к лагерям в Ростовской области. Согласно сообщениям журналистов и очевидцев, палатки, несмотря на свой размер, не могут вместить всех. Внутри весьма тесно — там везде установлены "солдатские" койки. Также людям предоставляют спальные мешки, чтобы иметь хоть какое-то подобие комфорта.

Выглядит как казарма или тюремная карма

Похоже, люди не очень рады своему пребыванию в таких лагерях

Кто предоставляет еду и в каком количестве, точно не сообщается. Но количество вывезенных из своих домов людей позволяет предположить, что не за горами — проблемы с питанием у "беженцев", а также, вероятно, со здоровьем (переохлаждение плюс коронавирус, ведь защитных масок практически ни на ком нет).

Момент оборужования палаток

Добавим, что накануне в Воронежскую область прибыл поезд, на котором вывезли часть людей из ОРДЛО. Жителей Донбасса пытаются "разбросать" по разным областям РФ, не особо задумываясь об их будущем.

При этом сами россияне не слишком радушно настроены на прием таких гостей. Многие прямым текстом говорят, что "беженцам" тут не рады и что властям следовало бы позаботиться об уже живущих в России людях.

Отметим, что также "Телеграф" писал, что у Путина не исключают введение войск ОДКБ на Донбасс, как это прежде было на территории Казахстана.