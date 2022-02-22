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Разрыв дипотношений с Россией: Кулеба озвучил решение МИДа

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Дмитрий Кулеба Новость обновлена 22 февраля 2022, 17:48
Дмитрий Кулеба

Глава МИД убежден, что разрыв дипотношений с РФ должен был произойти еще в 2014 году

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба направил президенту Украины Владимиру Зеленскому предложение разорвать дипломатические отношения с Россией.

"Сегодня ночью я подписал представление на президента Украины с предложением разорвать дипломатические отношения с РФ. Я считаю, что всегда так считал, что это нужно было сделать еще в 2014 году. К сожалению, тогда это решение не было принято", — заявил Кулеба во время пресс-брифинга в посольстве Вашингтона во вторник, 22 февраля.

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Теги:
#Украина #Россия #МИД #Дипломатия #Дмитрий Кулеба
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