Разрыв дипотношений с Россией: Кулеба озвучил решение МИДа

Глава МИД убежден, что разрыв дипотношений с РФ должен был произойти еще в 2014 году

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба направил президенту Украины Владимиру Зеленскому предложение разорвать дипломатические отношения с Россией.

"Сегодня ночью я подписал представление на президента Украины с предложением разорвать дипломатические отношения с РФ. Я считаю, что всегда так считал, что это нужно было сделать еще в 2014 году. К сожалению, тогда это решение не было принято", — заявил Кулеба во время пресс-брифинга в посольстве Вашингтона во вторник, 22 февраля.

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