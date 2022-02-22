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Путин заявил, что не признает суверенитет Украины: подробности

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
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Автор
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Путин заявил, что не признает суверенитет Украины: подробности Новость обновлена 22 февраля 2022, 14:11

Россию заподозрили в возвращении территорий, которые входили в состав Империи 1913 года

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с коллегой из Азербайджана Ильхамом Алиевым 22 февраля сделал несколько важных заявлений по Украине.

Лидер страны-агрессора, которого цитируют росСМИ, заявил, что якобы не собирается "восстанавливать Россию в границах Империи 1913 года".

По словам Путина, Москва поддерживает суверенитет бывших республик Союза, но не Украины: дескать, "из-за внешнего управления" мы являемся исключением.

Разговоры о том, что Россия пытается вернуть территории, которые были в ее составе во времена империи, Путин назвал "спекуляцией".

Напомним, после того, как Путин признал "Л-ДНР", было проведено срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Также состоялись переговоры главы украинского государства Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. В США уже объявили о введении санкций в связи с решением РФ признать донбасские псевдореспублики.

Также на решение Путина начали реагировать другие страны и международные политические и военно-политические альянсы.

Теги:
#Россия #Путин #Российская империя
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