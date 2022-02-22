Укр

У Путина снова путаются по "границам ДНР-ЛНР": Песков поспорил с МИД

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Автор
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Дмитрий Песков Новость обновлена 22 февраля 2022, 13:39
Дмитрий Песков

Российская сторона до сих пор не может определиться, где именно расположены границы "признанных" накануне "ЛДНР"

Министерство иностранных дел Российской Федерации на вопрос о границах, в которых были признаны "ЛДНР", заявило, что независимость временно оккупированных территорий была признана Россией в уже "существующих границах".

"Россия признает ЛНР и ДНР в тех пределах, в рамках которых руководство республик осуществляет свои полномочия", — заявили в российском МИД.

Тем временем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в своей речи подчеркнул, что Российская Федерация признала независимость "ЛНР" и "ДНР" в тех пределах, в которых эти "республики" провозгласили себя в 2014 году.

На какие-либо вопросы, касаемо того, где проходят эти границы, Песков отвечать отказался.

Напомним, что ранее в Государственной думе Российской Федерации сделали еще одно заявление о признании "ОРДЛО", при этом уже полностью запутавшись в своих словах. Речь идет о том, что в комитете по международным делам уже успели опровергнуть признание "самопровозглашенных республик" в пределах Донецкой и Луганской областей.

Кроме этого, ранее "Телеграф" сообщал, что накануне, 21 февраля, президент РФ Владимир Путин заявил о признании "ДНР" и "ЛНР" "независимыми государствами". После этого к украинцам вернулся действующий президент Украины Владимир Зеленский и подчеркнул, что, несмотря на действия со стороны РФ, украинские границы и дальше останутся неизменными.

В свою очередь, американский лидер Джо Байден уже дал разрешение на введение первой части санкций.

Теги:
#Украина #Россия #МИД #Донбасс #Независимость #Дмитрий Песков #ЛДНР
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