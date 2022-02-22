Розрив дипвідносин з Росією: Кулеба озвучив рішення МЗС

Глава МЗС переконаний, що розрив дипвідносин з РФ мав відбутися ще у 2014 році

Глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба направив президентові України Володимиру Зеленському пропозицію розірвати дипломатичні відносини з Росією.

"Сьогодні вночі я підписав подання до президента України з пропозицією розірвати дипломатичні відносини з РФ. Я вважаю, і завжди так вважав, що це потрібно було зробити ще в 2014 році. На жаль, тоді це рішення не було прийнято", — заявив Кулеба під час пресбрифінгу, який відбувся у посольстві Вашингтона у вівторок, 22 лютого.

За його словами, представники міністерства розглянули усі ймовірні наслідки та сценарії подальшого розвитку подій і дійшли до висновку, що рішення щодо розірвання дипвідносин із Російською Федерацією є своєчасним і повністю відповідає усім інтересам української держави.

Варто відзначити також, що чинний гарант Володимир Зеленський планує розглянути питання стосовно припинення дипломатичних відносин між Україною і Росією вже найближчим часом.

Нагадаємо, що днем раніше російський президент Володимир Путін офіційно визнав "незалежність" "ОРДЛО", після чого у своїй промові він заявив, що Росія не визнає суверенітету української держави.

Окрім того, російський лідер закликав Раду Федерацій надати право на про використання російської армії та озброєння за кордоном і вже згодом такий дозвіл ним був отриманий.