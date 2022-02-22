Російський парламент дозволив Путіну ввести війська на Донбас: подробиці

Рішення було прийнято одноголосно

Рада федерації дозволила президенту Росії Володимиру Путіну використати російські збройні сили за кордоном, а саме на українському Донбасі.

Про це повідомляє у вівторок, 22 лютого, увечері "Інтерфакс".

Під час розгляду питання заступник міністра оборони РФ Микола Панков заявив, що це пов’язано з тим, що ситуація на Донбасі загострюється і "Росія має взяти жителів під свій захист".

Нижче наводимо текст звернення Путіна:

Звернення Путіна до Радфеду

Рішення було ухвалено одноголосно.

Трохи раніше стало відомо, що Путін підписав закони про ратифікацію договору про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ і т.зв. "ДНР"/"ЛНР".

Тексти двосторонніх договорів мають на увазі "спільну з Росією охорону кордонів та можливість використання військових баз та військової інфраструктури".

Як повідомлялося, увечері 21 лютого Путін визнав незалежність тимчасово окупованих "ДНР" та "ЛНР" та підписав згадані вище договори з ватажками "ДНР" та "ЛНР".

Ці дії російського президента вже призвели до запровадження санкцій проти Росії та ближників Путіна з боку низки країн світу.

Також почала реагувати і Україна. Так, глава МЗС країни Дмитро Кулеба направив президенту Володимиру Зеленському пропозицію розірвати дипломатичні відносини з Росією.