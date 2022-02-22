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Російський парламент дозволив Путіну ввести війська на Донбас: подробиці

Автор
Дмитро Іщенко Дмитро Іщенко
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ЗС РФ Новина оновлена 22 лютого 2022, 18:25
ЗС РФ

Рішення було прийнято одноголосно

Рада федерації дозволила президенту Росії Володимиру Путіну використати російські збройні сили за кордоном, а саме на українському Донбасі.

Про це повідомляє у вівторок, 22 лютого, увечері "Інтерфакс".

Під час розгляду питання заступник міністра оборони РФ Микола Панков заявив, що це пов’язано з тим, що ситуація на Донбасі загострюється і "Росія має взяти жителів під свій захист".

Нижче наводимо текст звернення Путіна:

Звернення Путіна до Радфеду
Звернення Путіна до Радфеду

Рішення було ухвалено одноголосно.

Трохи раніше стало відомо, що Путін підписав закони про ратифікацію договору про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ і т.зв. "ДНР"/"ЛНР".

Тексти двосторонніх договорів мають на увазі "спільну з Росією охорону кордонів та можливість використання військових баз та військової інфраструктури".

Як повідомлялося, увечері 21 лютого Путін визнав незалежність тимчасово окупованих "ДНР" та "ЛНР" та підписав згадані вище договори з ватажками "ДНР" та "ЛНР".

Ці дії російського президента вже призвели до запровадження санкцій проти Росії та ближників Путіна з боку низки країн світу.

Також почала реагувати і Україна. Так, глава МЗС країни Дмитро Кулеба направив президенту Володимиру Зеленському пропозицію розірвати дипломатичні відносини з Росією.

Теги:
#Росія #Армія #Донбас #Розширення #Совфед РФ
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