Путін просить парламент про використання армії Росії за кордоном

Відповідне питання винесли на обговорення під час порядку денного

Путін звернувся до Ради Федерації із запитом про використання російської армії та озброєння за кордоном.

До Ради Федерації надійшло звернення президента Росії Володимира Путіна щодо використання російських збройних сил за кордоном. Вказану інформацію оприлюднив "Інтерфакс", посилаючись на промову спікера Ради Федерації Валентини Матвієнко.

Вона повідомила, що російський лідер закликав надати дозвіл на використання збройних сил Російської Федерації за межами країни і запропонувала розглянути це питання у відкритому режимі.

Окрім того, Матвієнко додала, що звернення президента Путіна щодо використання озброєння за межами РФ вже було розглянуто представниками Радфеду з конституційного законодавства та держбудівництва, оборони, міжнародних справ та радою палати.

Своєю чергою сенатор Андрій Клішас повідомив, що члени комітету рекомендували Радфеду надати відповідний дозвіл на використання російської армії за кордоном.

Варто також відзначити, що у Міністерстві оборони Російської Федерації також заявили, що ситуація на Донбасі загострюється, і "Росія має взяти його мешканців під захист".

Нагадаємо, що ввечері 21 лютого президент Російської Федерації Володимир Путін визнав незалежність тимчасово окупованих "ДНР" та "ЛНР" та підписав договір про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між Росією та "республіками Донбасу."

Тим часом у США вже встигли відреагувати на дії з боку російської держави та впровадили першу частину пакету санкцій проти РФ. Окрім того, американський лідер Джо Байден заявив, що це лише незначна частина обмежень, які вже готуються до введення Америкою та її союзниками.