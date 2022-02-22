Российский парламент разрешил Путину ввести войска на Донбасс: подробности

Решение было принято единогласно

Совет федерации разрешил президенту России Владимиру Путину использовать российские вооруженные силы за рубежом, а именно на украинском Донбассе.

Об этом сообщает во вторник, 22 февраля, вечером "Интерфакс".

Во время рассмотрения вопроса замминистра обороны РФ Николай Панков заявил, что это связано с тем, что ситуация на Донбассе обостряется и "Россия должна взять жителей под свою защиту".

Ниже приводим текст самого обращения Путина:

Обращение Путина к Совфеду России

Решение было принято единогласно.

Немногим ранее стало известно, что Путин подписал законы о ратификации договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и т.н. "ДНР"/"ЛНР".

Тексты двусторонних договоров подразумевают "совместную с Россией охрану границ и возможность использования военных баз и военной инфраструктуры".

Как сообщалось, вечером 21 февраля Путин признал независимость временно оккупированных "ДНР" и "ЛНР" и подписал упомянутые выше договоры с главарями "ДНР" и "ЛНР".

Эти действия российского президента уже привели к введению санкций против России и ближников Путина со стороны ряда стран мира.

Также начала реагировать и Украина. Так, глава МИД страны Дмитрий Кулеба направил президенту Владимиру Зеленскому предложение разорвать дипломатические отношения с Россией.