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Российский парламент разрешил Путину ввести войска на Донбасс: подробности

Автор
Дмитрий Ищенко Дмитрий Ищенко
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Автор
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ВС РФ Новость обновлена 22 февраля 2022, 18:25
ВС РФ

Решение было принято единогласно

Совет федерации разрешил президенту России Владимиру Путину использовать российские вооруженные силы за рубежом, а именно на украинском Донбассе.

Об этом сообщает во вторник, 22 февраля, вечером "Интерфакс".

Во время рассмотрения вопроса замминистра обороны РФ Николай Панков заявил, что это связано с тем, что ситуация на Донбассе обостряется и "Россия должна взять жителей под свою защиту".

Ниже приводим текст самого обращения Путина:

Обращение Путина к Совфеду России
Обращение Путина к Совфеду России

Решение было принято единогласно.

Немногим ранее стало известно, что Путин подписал законы о ратификации договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и т.н. "ДНР"/"ЛНР".

Тексты двусторонних договоров подразумевают "совместную с Россией охрану границ и возможность использования военных баз и военной инфраструктуры".

Как сообщалось, вечером 21 февраля Путин признал независимость временно оккупированных "ДНР" и "ЛНР" и подписал упомянутые выше договоры с главарями "ДНР" и "ЛНР".

Эти действия российского президента уже привели к введению санкций против России и ближников Путина со стороны ряда стран мира.

Также начала реагировать и Украина. Так, глава МИД страны Дмитрий Кулеба направил президенту Владимиру Зеленскому предложение разорвать дипломатические отношения с Россией.

Теги:
#Россия #Армия #Донбасс #Разрешение #Совфед РФ
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